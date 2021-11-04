Белоруссия запретила вывоз гречки из страны

Белоруссия ввела временный запрет на вывоз за пределы страны гречихи сроком на три месяца. Это предусмотрено постановлением белорусского правительства, подписанным премьер-министром страны Романом Головченко и опубликованным в четверг на национальном правовом портале.

В соответствии с документом, в перечень запрещенных к вывозу за пределы страны продуктов вошли крупа грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное и готовые пищевые продукты из гречки.