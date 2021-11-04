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Белоруссия ввела временный запрет на вывоз гречихи и продуктов из нее

ТАСС
22 минуты назад

Белоруссия ввела временный запрет на вывоз за пределы страны гречихи сроком на три месяца. Это предусмотрено постановлением белорусского правительства, подписанным премьер-министром страны Романом Головченко и опубликованным в четверг на национальном правовом портале.

Белоруссия запретила вывоз гречки из страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В соответствии с документом, в перечень запрещенных к вывозу за пределы страны продуктов вошли крупа грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное и готовые пищевые продукты из гречки.

Глава правительства поручил министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования. Решение Совмина Белоруссии вступило в силу с момента официального опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.

Экономика,Роман Головченко,Евразийская экономическая комиссия,МИД,
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