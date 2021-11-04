Путин сравнил цену на газ для Минска и Европы

Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и — в отдельные моменты — в девять, 10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках, — подчеркнул Путин.