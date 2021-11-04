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Россиян предупредили о скором скачке цен на ряд товаров

Ювелина Бернст
50 минут назад

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников назвал товары, которые нужно успеть купить до скачка цен, передает Ura.ru.

Россиян предупредили о скором скачке цен на ряд товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его прогнозам, в декабре может произойти серьезный скачок цен на непродовольственные товары.

Поэтому эксперт посоветовал заранее закупиться подарками к Новому году. Также он рекомендовал приобрести гаджеты, бытовую и компьютерную технику. Помимо этого, экономист призвал подумать о покупке одежды и обуви.

Масленников напомнил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках. Экономист полагает, что темпы роста инфляции на непродовольственном рынке сохранятся.

По данным Росстата, в октябре среднемесячная инфляция в России ускорилась до 1,11%. В годовом выражении индекс потребительских цен также увеличился — до 8,13%. Центробанк РФ так же предупредил, что цены в России могут резко вырасти к концу года.

Экономика,Никита Масленников,Центральный банк России,РИА Ura.ru,
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