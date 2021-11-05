На Украине нашли тайные миллиарды кубометров газа

Артем Дмитрук, депутат Рады от партии «Слуга народа», заявил, что на территории Украины добываются миллиарды «тайных» кубометров газа. Поэтому в будущем страна может стать экспортером этого топлива. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Наш», пишет РИА Новости.

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По его словам, примерно 40% украинской экономики находится в тени. Отрасль добычи, как считает Дмитрук, одна из самых коррумпированных, там воруют огромные суммы. Парламентарий предполагает, что на самом деле и Украина, и спекулянты добывают около 34 миллиардов кубометров газа.

Как утверждает Дмитрук, таких объемов добычи хватило бы, чтобы полностью обеспечить нужды граждан и промышленность Украины, а минимум 4 млрд кубометров можно было бы отложить для экспорта. В сложившейся ситуации он винит руководство «Нафтогаза Украины». Политик считает, что в компании главенствуют «негодяи и воры», в том числе действующий руководитель Юрий Витренко. Дмитрук заключил, что Витренко сохраняет за собой эту должность, потому что «делает классные схемы и откаты» в Офис президента Украины.