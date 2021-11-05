Киев обвинил Москву в блокировке поставок угля из Казахстана

Андрей Герус, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, заявил, что Россия блокирует поставки угля в Украину из Казахстана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, все поставки угля в Украину, запланированные на ноябрь, заблокированы. Он подчеркнул, что блокировка действует «на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через Россию». Герус отметил, что ограничен в передвижениях только энергетический уголь, блокировка на коксующийся уголь отсутствует.

Как пишет издание Forbes, Казахстан за первое полугодие отправил в Украину около 491,7 тысячи тонн угля.

Ранее в Москве предупредили о прекращении поставок угля на Украину с 1 ноября. Как объяснили в Минэкономразвития, это решение было принято в связи с растущим спросом в России и необходимостью обеспечить внутренний рынок страны. Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике, заявил, что в этом вопросе нет политики, и поставки угля прекратятся из-за отсутствия новых договоров между Киевом и угольными компаниями РФ.