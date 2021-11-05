В России аннулируют пенсии части граждан

В России с 2023 года прекратятся выплаты пенсий нерезидентам. Это произойдет, если их вид на жительство в РФ закончился или аннулирован. Подробности раскрыла заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, передает «Прайм».

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По ее словам, с января 2023 года людям, чье разрешение на пребывание в РФ подошло к концу, перестанут платить практически сразу. Начнется оперативное обнуление пенсионных выплат.

Сейчас в РФ создается единый федеральный информационный реестр сведений о населении. В него внесут в том числе и информацию об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно. Как только в реестре появится запись об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд приостановит начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.