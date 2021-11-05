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В России аннулируют пенсии части граждан

Майк Габриелян
1 час назад

В России с 2023 года прекратятся выплаты пенсий нерезидентам. Это произойдет, если их вид на жительство в РФ закончился или аннулирован. Подробности раскрыла заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, передает «Прайм».

В России аннулируют пенсии части граждан
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, с января 2023 года людям, чье разрешение на пребывание в РФ подошло к концу, перестанут платить практически сразу. Начнется оперативное обнуление пенсионных выплат.

Сейчас в РФ создается единый федеральный информационный реестр сведений о населении. В него внесут в том числе и информацию об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно. Как только в реестре появится запись об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд приостановит начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.

Экономист отметила, что необходимым условием назначения пенсии иностранцу является официальное трудовое оформление. Это либо бессрочный договор, либо договор сроком не менее шести месяцев непрерывно.

Экономика,Елена Григорьева,РУДН,
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