«Итог шокирующий»: Аналитик изучил рост цен в российских магазинах

Профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук, аналитик Александр Абрамов рассказал, как провел исследование роста цен в российских магазинах. Своим наблюдением он поделился в Facebook.
«Сегодня обходил магазины, переписывал цены. Итог шокирующий», — признал Абрамов.
Эксперт подсчитал, что инфляция по индексу цен 12 продуктовых товаров в трех московских магазинах в октября составила 19,5%, что является рекордом с 2016 года.
Взлетели цены на морковь, шоколад, курицу, селедку и сок. Более того, фактически перестало действовать эмбарго на рост цен на подсолнечное масло, констатировал аналитик.
Отдельно рассчитываемый индекс овощных цен показал инфляцию +50% к октябрю прошлого года, в то время как цены на фрукты выросли на 4%.
Абрамов подметил «самую удивительную закономерность»: больше всего выросли цены на овощи, выращиваемые отечественными производителями, а цены на фрукты оказались стабильными, прежде всего, потому что там преимущественно импортируемые товары.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в октябре составила 8,13%. Текущий показатель является рекордным с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%.