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Китай обвинил Россию в гигантском скоплении фур на границе

Секрет Фирмы
1 час назад

Подорожавшие морские перевозки подняли популярность сухопутных маршрутов для доставки товаров из Китая. К концу октября на российско-китайской границе скопилась рекордная пробка из 1500 фур, которые стояли в очередях по несколько суток.

Китай обвинил Россию в транспортном коллапсе
Фото: ReutersReuters

На фоне транспортного кризиса Китай попросил российскую таможню пересмотреть действующую схему проезда большегрузов.

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31 октября «Ведомости» писали, что на границе с Китаем скопилось более 1500 большегрузных машин. На самом крупном международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск — Маньчжурия» стояли 1000 машин, при пропускной способности пункта до 360 большегрузов в сутки. В беседе с изданием некоторые логисты отмечали, что такой пробки не наблюдали никогда, а представители компании «Рустранс-спедишн» пожаловались, что их машины не могут пройти границу уже 3 недели.

Власти уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир во Внутренней Монголии попросили Россию провести проверку и принять меры, чтобы ускорить проезд фур, сообщило РИА «Новости».

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Главная проблема в правилах пересечения границы, которые установили обе страны. Китай ввёл процедуру, по которой иностранные фуры с пустыми прицепами въезжают в с страну, после чего тягач отцепляет прицеп и возвращается на родину. Когда в прицеп погрузят товар, тягач снова заезжает в Китай, забирает гружённый прицеп и везёт товар через границу.

Правила российской стороны гласят, что забрать прицеп может только тот же тягач, который оставил пустой контейнер. В итоге для одной транспортировки машина должна четыре раза пересечь границу, причём два из них налегке. Это значительно увеличивает время для растаможивания грузов.

В КНР предлагают изменить это правило, чтобы груз мог забрать любой свободный тягач.

«Китайская сторона неоднократно проводила консультации с Россией по различным каналам о снятии соответствующих ограничений, но российская сторона так и не внесла никаких существенных изменений», — заявили власти Манчжурии.

Они подчеркнули, что пробки на российской границе снижают экспортную способность Китая.

Дальневосточные порты также забиты китайскими грузами, так как перевозка через Владивосток и Находку и далее по Транссибу оказалась на 30–40% дешевле южного морского маршрута. Спрос на авиаперевозку грузов по России тоже резко вырос . Число запросов на просчёт стоимости доставки по воздуху взлетело на 30–40%.

Экономика,Ведомости,РИА Новости,
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