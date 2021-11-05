Украина обвинила Россию в провоцировании газового кризиса в Европе

Россия "ограничивает" экспорт газа в Евросоюз, чтобы больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс".

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"Хочу обратить особое внимание на энергетическую безопасность, которая сейчас стоит на кону в Центральной Европе. Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях. Цель - подорвать единство в Европе", - сказал он.

Европа переживает энергетический кризис, во время которого спотовые цены на природный газ выросли в сентябре до уровня, в пять раз превышающего показатели годичной давности. Некоторые аналитики считают, что главным виновником этого нового кризиса является Россия.