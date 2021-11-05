Германия проигнорировала Польшу при оценке "Северного потока - 2"

Немецкое министерство экономики не стало учитывать позицию Польши во время оценки газопровода "Северный поток - 2" для его сертификации в Евросоюзе . Об этом пишет журнал Spiegel.

Издание напоминает, что минэкономики заявило, что "Северный поток - 2" не ставит под угрозу газоснабжение как ФРГ, так и Евросоюза. С таким выводом не согласились в польском управлении по регулированию в сфере энергетики. В Польше предупредили об "особенно высоких рисках для безопасности снабжения", подчеркнув, что российский газопровод может "даже угрожать надежности поставок газа определенным странам - членам ЕС".