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Spiegel: Германия проигнорировала мнение Польши при оценке "Северного потока - 2"

Газета.Ru
19 минут назад

Немецкое министерство экономики не стало учитывать позицию Польши во время оценки газопровода "Северный поток - 2" для его сертификации в Евросоюзе. Об этом пишет журнал Spiegel.

Германия проигнорировала Польшу при оценке "Северного потока - 2"
Фото: ReutersReuters

Издание напоминает, что минэкономики заявило, что "Северный поток - 2" не ставит под угрозу газоснабжение как ФРГ, так и Евросоюза. С таким выводом не согласились в польском управлении по регулированию в сфере энергетики. В Польше предупредили об "особенно высоких рисках для безопасности снабжения", подчеркнув, что российский газопровод может "даже угрожать надежности поставок газа определенным странам - членам ЕС".

Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте объяснили, почему затягивается сертификация "Северного потока — 2".

Экономика,Клаус Эрнст,Минэкономразвития,Бундестаг,ЕС,Spiegel,
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