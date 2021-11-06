Страны-производители нефти отказались подчиняться Байдену

Организация стран-экспортеров нефти, а также Россия и другие страны-производители нефти отказались подчиняться требованиям президента США Джо Байдена, который призвал ускорить наращивание добычи нефти, сообщает The New York Times.
По данным издания, страны-производители намерены сохранить курс, обеспечивающий «стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке». На ежемесячной встрече организации «ОПЕК+», в которую входят 23 нефтедобывающих страны во главе с Саудовской Аравией и РФ, участники приняли решение придерживаться действующей стратегии по увеличению добычи нефти на 400 баррелей в день.
Как отмечают представители картеля, управление нефтяным рынком осуществляется путем тщательного согласования объемов добычи топлива с растущим спросом. В итоге страны-производители являются ответственными хранителями данного рынка, которые следят за соответствием предложения — спросу.
Члены «ОПЕК+» посоветовали обратить внимание на другие энергетические рынки. Среди них - рынок газа, показавший за последние месяцы беспрецедентный скачок стоимости на топливо и «крайнюю волатильность и нестабильность».
Как сообщалось ранее, США, Япония и Индия высказали опасения после заявления президента РФ Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель. В связи с этими событиями Белый дом призывает «ОПЕК+» в течение уже нескольких недель увеличивать добычу нефти. Япония и Китай придерживаются аналогичной позиции.