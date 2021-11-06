Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Европарламенте обвинили Россию в манипуляции ситуацией на рынке газа

RT на русском
38 минут назад

Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для получения экономической и политической выгоды. Свою позицию политик попытался аргументировать в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

РФ обвинили в манипуляции ситуацией на рынке газа
Фото: ReutersReuters

По словам Злотовского, российская компания «Газпром» через своё дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах». Как предположил депутат, так Москве проще «манипулировать предложением» и влиять на цены на топливо в Европе.

В свете этого политик обратился к Еврокомиссии с несколькими вопросами. В частности, он поинтересовался, не несёт ли «реальной угрозы энергетической безопасности ЕС» текущее положение, при котором ряд хранилищ находятся «под контролем «Газпрома».

«Считает ли Еврокомиссия, что манипулирование Россией предложением газа для извлечения экономической и политической выгоды представляет собой злоупотребление доминирующим положением на внутреннем рынке?» — также спросил у ЕК Злотовский.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва не заинтересована «в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ», так как это может иметь определённые последствия и для российской стороны.

В свою очередь, замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в середине октября заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на рынке.

Экономика,Владимир Путин,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители