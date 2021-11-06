Цифровой рубль получит отдельное регулирование

Цифровому рублю планируется предоставить отдельное правовое регулирование, сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России, Минэкономразвития и комитет Госдумы по финансовому рынку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующие поправки в законодательство внесут по итогам пилотного проекта, который пройдет в 2022 году. Как сообщил заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев, цифровым рублем можно будет платить «в отличие от обычных цифровых валют».

Планируется законодательно закрепить полномочия ЦБ РФ по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Также должны быть зафиксированы меры защиты при расчетах с использованием цифровой российской валюты.

Как заявила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина, у Центробанка нет задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно. Среди достоинств она назвала возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет.