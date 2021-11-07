Газовый кризис: Украине предсказали банкротство

В Киеве допустили, что более 90% украинских предприятий вскоре разорятся

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о возможном банкротстве страны — по его оценкам, предприятия получают огромные счета за газ, которые им не под силу оплачивать. 91% компаний не в состоянии продолжать работу, указал он. Вполне вероятно, что в скором времени они остановятся, это приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет и росту безработицы. Подробнее об экономической ситуации в Украине, — в материале «Газеты.Ru».

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Из-за рекордно высоких цен на газ подавляющее большинство украинских предприятий не может продолжать работу, 91% из них вскоре обанкротятся. С такой оценкой сложившейся ситуации в республике выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в субботу, 6 ноября.

«91% украинских компаний не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся», — заявил он в эфире канала NewsOne.

По его словам, сейчас они получают огромные счета за топливо — 30-50 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров газа (80-140 тыс. рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«Это слишком дорого для них. Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», — полагает Суслов.

Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, прогнозирует заслуженный экономист Украины.

Он также отметил, что властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Суслов возглавлял министерство экономики Украины в 1997-1998 годах. 66-летний политик с 2013 года является представителем страны в Евразийской экономической комиссии, а также с 2015-го — членом партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». Он входил в ее список на парламентских выборах, состоявшихся в 2019 году, но в Верховную раду не прошел.

Газовый кризис

На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего в стране простаивает часть ТЭС. На этом фоне экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк проинформировал о подготовке властей к веерным отключениям электричества.

Кризис в газовой отрасли в Европе обострился после того, как спотовые цены стали быстро расти и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности подземных газохранилищ.

«Газпром» не стал бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре. Ранее компания отказалась от допмощностей в сентябре и октябре. Как поясняют аналитики, платить за объем сверх контракта приходится существенно больше, так как он выкупается на специальных аукционах.

Действующий транзит и антикризисные скидки

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие 10-летнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Украина может прокачивать газ сверх этого объема со скидкой в 50%, заявил ранее президент республики Владимир Зеленский. Соответствующий дисконт на транзит топлива в Европу он предложил «Газпрому», отметив, что Киев «гарантирует специальные антикризисные условия».

«Хотел бы подчеркнуть — я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», — пояснил Зеленский.

В свою очередь, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей». Так он оценил отчет «Газпрома» о доходах компании за девять месяцев 2021 года.

Макогон отметил, что «Газпром» установил абсолютный рекорд чистой прибыли — за 9 месяцев 2021 года она превысила 1 трлн руб. (1055,028 млрд руб.). За тот же период 2020-го компания понесла убытки в размере 558,226 млрд руб.