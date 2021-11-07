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Обвал рубля: Названы главные угрозы для российской валюты

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Эксперты назвали шесть факторов, способных обвалить рубль до Нового года, пишет «Московский комсомолец».

Во-первых на курс рубля влияет эпидемиологическая ситуация в стране. Так, в 2020 году на фоне пандемии и локдауна рубль провалился на 20-30% к курсу доллара и евро. Если ситуация не улучшится, и локдауны продолжатся, рублю грозит новое падение.

Второй фактор - усиление пандемии в мировом масштабе. В этом случае на рубль негативно повлияет общий спад экономики и разрыв глобальных логистических цепочек.

Также рублю угрожает обвал нефтяных и газовых цен. Они могут упасть из-за снижения мирового спроса на энергоресурсы или из-за действий стран-импортеров, недовольных нынешнем высоким уровнем цен, означающим для них подорожание топлива.

Обвалить рубль может также изменение финансовой политики США. Российской валюте не на руку их отказ от политики масштабного количественного смягчения и шаги в сторону укрепления доллара.

Страшнее девальвации: что будет с рублем

Еще одним фактором являются сохраняющиеся геополитические риски из-за недружественных шагов, военных провокаций и санкций по отношению к России со стороны Запада.

Последний фактор - сильный рубль не выгоден российским властям. Такого мнения придерживается ряд экспертов, объясняя, что за счет низкого курса рубля легче пополнять экспортно-ориентированный бюджет, а потом производить социальные выплаты и индексации. Поэтому, как считают экономисты, Центробанк и Минфин могут затеять игру на понижение рубля.
Экономика,Видео,Центральный банк России,Минфин,Московский комсомолец,
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