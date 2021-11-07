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Вместо индексации пенсий: Россиянам пообещали новые выплаты

Ювелина Бернст
57 минут назад

Эксперты рассказали «Московскому комсомольцу», могут ли пожилые россияне рассчитывать на новые выплаты в ближайшем будущем.

Вместо индексации пенсий: Россиянам пообещали новые выплаты
Фото: ТАССТАСС

Индексация пенсий должна покрывать инфляцию за прошедший год. Согласно проекту бюджета на 2022 год, пенсию будет проиндексирована на 5,9%. Однако инфляция уже сейчас превысила 8%. По мнению аналитиков, правительство может разрешить эту проблему за счет разовых выплат.

«С высокой вероятность сумма единоразовой выплаты будет находиться в диапазоне 5 000 – 15 000 рублей, и о новом «празднике жизни» объявит наш президент в середине декабря во время традиционной ежегодной пресс-конференции», - прогнозирует топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова также считает, что с высокой долей вероятности власти раздадут новые выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей или близкой к этой сумме, особенно ближе к Новому году. Главным сдерживающим фактором предстоящих выплат Мильчакова считает возможные требования других социальных групп, чтобы подобные шаги распространялись и на них.

Однако главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман скептически настроен в отношении новой единовременной выплаты. Он заявил, что сентябрьские выплаты носили явно «предвыборный» характер, поэтому после выборов, политическая значимость таких выплат сильно упала.

Экономика,Марк Гойхман,Андрей Лобода,Наталья Мильчакова,Московский комсомолец,
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