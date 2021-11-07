Шесть факторов, которые обвалят рубль к 2022 году

Российский рубль в ближайшие два месяца может обвалиться. Но такой сценарий станет возможным при наличии нескольких факторов, предупреждают финансисты. Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода отметил, что одной из причин падения российской валюты может стать очередной локдаун, который еще сильнее ударит по бизнесу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Развитие пандемии и самочувствие бизнеса, его деловой настрой могут серьезно и критично надавить на рубль в случае пробуксовки властей с вакцинацией населения. Мягкие локдауны вероятны в любое время», — предположил Лобода в беседе с MK.RU.

Вторым вариантом обвала рубля может стать пандемия коронавируса и появление новых штаммов. Однако этот вариант наименее вероятен. Такого мнения придерживается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Этот риск менее сильный. На примере прошедших месяцев видно, что появление новых штаммов не приводит к серьезным последствиям для экономики», — пояснил он.

А вот изменения в нефтяном и газовом рынках — весьма вероятно повлияют на российский рубль.

«Наибольшее влияние на курс рубля способны оказать обвал цен на углеводороды, который может произойти из-за общей „перегретости“ сырьевого рынка», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Четвертым вариантом является изменение финансовой политики США. Если Штаты начнут укреплять доллар, инвесторы могут уйти из рублевых активов.

Пятый фактор — геополитические риски. Проблемы рублю могут принести военные провокации, введение новых санкций со стороны Евросоюза, а также запрет на обращение российских облигаций федерального займа на американском фондовом рынке. Опасность представляет также война в Донбассе.