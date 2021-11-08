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Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса

Елена Прошина
1 час назад

Ужесточение монетарной политики финансовыми регуляторами мира может привести к дефолту отдельных стран и компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, по его словам, насколько системным является этот риск, пока остается под вопросом, ведь с учетом инфляции ключевые ставки в мире будут оставаться отрицательными.

«Все-таки пока мы говорим о том, что ставки начнут расти лишь в номинальном выражении», — сообщил Греф.

При этом в реальном выражении они по-прежнему отрицательные, отметил банкир.

Так глава банка высказался о том, может ли ужесточение монетарной политики ведущими регуляторами привести к росту дефолтов у стран и компаний и подтолкнуть мир к новому кризису.

По оценке Центробанка России, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем «пузырей» на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может резко ухудшить настроения инвесторов и обострить долговые проблемы по всему миру. Если это произойдет, в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.

В настоящее время ведущие финансовые регуляторы не перешли к повышению процентных ставок. Европейский ЦБ в конце октября сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Федеральная резервная система США также сохраняет ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Экономика,Компании,Герман Греф,ЕЦБ,Сбербанк России,Центральный банк России,ФРС,РИА Новости,
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