Минсельхоз предложил способ притормозить рост цен на мясо

Минсельхоз предложил обнулить квоту на импорт замороженной говядины и свинины в рамках квоты – 200 тысяч т для каждого вида мяса. В настоящее время за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% соответственно. Цель – стабилизировать цены на мясо. Министерство направило предложения в Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия».

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Минсельхоз указал на то, что ЕАЭС ранее скорректировал сетку тарифных преференций. В этой связи с октября 2021 года импортеры говядины при въезде в РФ теперь не могут получать скидку на пошлину. В настоящее время она составляет минимум 15%. Отмечается, что без скидок продукция подорожает для России – на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья.

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Благодаря пошлине в 0% увеличится предложение на внутреннем рынке и будет сдержан рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее содержанием, пояснило министерство.

Пошлина при ввозе свинины достигает 25%, но стоимость этого мяса в мире падает: в Бразилии — на 16% за год, к октябрю 2021 года до $1,9, в Европе — на 7%. При обнулении пошлины Россия может рассчитывать на импортную продукцию по ценам, которые будут сопоставимы с отечественными (182 рубля или $2,2/кг. в сентябре).

Для российских производителей мера может показаться несправедливой, поскольку компании инвестировали в развитие производства, имели стратегические планы, которые учитывали таможенно-тарифную политику государства, заявил изданию председатель правления Мясного союза Мушег Мамиконян.

Производители свинины прогнозируют отложенный рост производства в следующем году, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он считает, что уровень инвестиций в отрасль сигнализирует о возможной реализации этих планов. В результате импортная продукция по низкой стоимости может создать конкуренцию российской, полагает он. Эксперт также считает, что для отрасли обнуление пошлин для ввоза говядины тоже может быть противоречивым.