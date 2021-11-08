Минсельхоз предложил способ притормозить рост цен на мясо

Минсельхоз предложил обнулить квоту на импорт замороженной говядины и свинины в рамках квоты – 200 тысяч т для каждого вида мяса. В настоящее время за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% соответственно. Цель – стабилизировать цены на мясо. Министерство направило предложения в Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия».
Минсельхоз указал на то, что ЕАЭС ранее скорректировал сетку тарифных преференций. В этой связи с октября 2021 года импортеры говядины при въезде в РФ теперь не могут получать скидку на пошлину. В настоящее время она составляет минимум 15%. Отмечается, что без скидок продукция подорожает для России – на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья.
Благодаря пошлине в 0% увеличится предложение на внутреннем рынке и будет сдержан рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее содержанием, пояснило министерство.
Пошлина при ввозе свинины достигает 25%, но стоимость этого мяса в мире падает: в Бразилии — на 16% за год, к октябрю 2021 года до $1,9, в Европе — на 7%. При обнулении пошлины Россия может рассчитывать на импортную продукцию по ценам, которые будут сопоставимы с отечественными (182 рубля или $2,2/кг. в сентябре).
Для российских производителей мера может показаться несправедливой, поскольку компании инвестировали в развитие производства, имели стратегические планы, которые учитывали таможенно-тарифную политику государства, заявил изданию председатель правления Мясного союза Мушег Мамиконян.
Производители свинины прогнозируют отложенный рост производства в следующем году, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он считает, что уровень инвестиций в отрасль сигнализирует о возможной реализации этих планов. В результате импортная продукция по низкой стоимости может создать конкуренцию российской, полагает он. Эксперт также считает, что для отрасли обнуление пошлин для ввоза говядины тоже может быть противоречивым.
Ранее сообщалось, что ряд российских ресторанов пожаловались на дефицит мяса на внутреннем рынке. На нехватку стейков повлияли рост экспорта мраморной говядины, недостаточная конкуренция среди местных производителей и ограничения на импорт из-за рубежа.