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Достигнет максимума: эксперт заявил о взлете доллара

Мария Иванова
1 час назад

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин допустил, что курс доллара взлетит выше 80 рублей (или даже установит исторический максимум), если западные центральные банки повысят свои ключевые ставки. Об этом сообщает DEITA.RU.

Достигнет максимума: эксперт заявил о взлете доллара
Фото: ТАССТАСС

Бабин рассказал, что регуляторы западных стран могут ужесточить свою кредитно-денежную политику ради сдерживания цен. Если это произойдет, нефть начнет дешеветь, а инвесторы - уходить из рисковых активов, в том числе рублевых.

По мнению эксперта, рубль сможет укрепиться только в том случае, если инфляция остановится и цены закрепятся на одном уровне.

На торгах Московской биржи 3 ноября доллар стоил 72,15 рубля, подорожав на 64,25 копейки. Евро рос на 78,5 копейки, до 83,59 рубля. Аналитики объясняли, что рубль стал слабее в ожидании длинных праздничных выходных и результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

50 рублей за доллар: эксперт спрогнозировал рост рубля

ФРС в итоге не повысила базовую ставку, но объявила о сворачивании масштабной программы количественного смягчения (в ее рамках власти занимались выкупом активов). Следующим шагом, по мнению аналитиков, может стать повышение ставки.

Эксперты, опрошенные Life, ранее рассказали, что у рубля осталась пара месяцев на укрепление, после чего доллар вернется к росту. Нижней границей падения американской валюты аналитики называли 67 - 68 рублей.

Брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов считает, что у рубля есть шансы на укрепление до второй половины 2022 года, после чего доллар вернется к стабильному росту.

Старший аналитик Forex Optimum Александр Розман называл пиком укрепления российской валюты ноябрь - начало декабря.
Экономика,Дмитрий Бабин,Московская биржа,ФРС,
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