«Газпром» нарастил транзит газа в Европу через Украину

«Газпром» нарастил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки, однако данный уровень меньше забронированных и оплачиваемых 109 миллионов кубометров в сутки. Такие данные привел глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Ранее он сообщил, что с 1 ноября «Газпром» уменьшил объем транзита газа через Украину еще на треть, до 57 миллионов кубометров в сутки. Данный показатель почти в два раза меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 миллионов кубометров), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 миллионов кубометров)», — написал глава компании «Оператор ГТС Украины» на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре сократился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что на 623 миллиона кубометров меньше сентябрьских показателей.

Также напомним, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени. Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и Regional Booking Platform. Договор «Газпрома» с Украиной действует до конца 2024 года. Согласно его условиям, Россия гарантирует бронирование 109 миллионов кубометров в сутки для транзита газа в Европу. Российская сторона выполняет условия контракта, однако в последнее время предпочитает воздерживаться от долгосрочного выкупа допмощностей.