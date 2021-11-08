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«Газпром» нарастил транзит газа в Европу через Украину

Лера Букина
30 минут назад

«Газпром» нарастил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки, однако данный уровень меньше забронированных и оплачиваемых 109 миллионов кубометров в сутки. Такие данные привел глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Газпром» нарастил транзит газа в Европу через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее он сообщил, что с 1 ноября «Газпром» уменьшил объем транзита газа через Украину еще на треть, до 57 миллионов кубометров в сутки. Данный показатель почти в два раза меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 миллионов кубометров), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 миллионов кубометров)», — написал глава компании «Оператор ГТС Украины» на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре сократился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что на 623 миллиона кубометров меньше сентябрьских показателей.

Поставки газа в Польшу по «Ямалу–Европе» прекращены

Также напомним, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени. Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и Regional Booking Platform. Договор «Газпрома» с Украиной действует до конца 2024 года. Согласно его условиям, Россия гарантирует бронирование 109 миллионов кубометров в сутки для транзита газа в Европу. Российская сторона выполняет условия контракта, однако в последнее время предпочитает воздерживаться от долгосрочного выкупа допмощностей.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, ориентируясь на экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы. Вместе с тем он отметил, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Экономика,Сергей Макогон,Алексей Миллер,Газпром,ЕС,
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