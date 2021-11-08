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В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»

Елена Прошина
1 час назад

Строительство газопровода «Северный поток -2» завершилось, и он полностью готов к запуску. Об этом заявил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в рамках закрытой телефонной конференции с инвесторами, сообщает ТАСС.

В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газопровод «Северный поток - 2» завершен и готов к запуску», - сказал представитель корпорации.

Ранее 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижек в одобрении «Северного потока - 2» со стороны европейских партнеров пока нет, но в данной ситуации главное - терпеливое ожидание.

«Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», - сказал он.

Кроме того, стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии продолжает рассматривать заявки «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на привлечение к проведению сертификации «Северного потока - 2». В то же время представитель регулятора Фите Вульф заявил, что у привлеченных к процессу компаний права вето.

«Эти заявки были поданы, рассмотрение продолжается. Привлеченные стороны смогут в ходе сертификации изложить свою точку зрения», - добавил Вульф.

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