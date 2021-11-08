Белоруссия отказала Украине в поставках электроэнергии

Белоруссия отказалась от поставок электроэнергии на Украину, сообщила «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

Издание опубликовало скриншот информационного письма ГПО «Белэнерго», в котором сообщается об отмене поставок электроэнергии из Белоруссии в ОЭС Украины с ноября 2021 года на основе заключенных ранее рамочных контрактов.

«Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», - говорится в письме за подписью генерального директора предприятия Павла Дрозда.

Письмо датировано 8 ноября, тогда как накануне на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) появилась информация, что Украина с 8 ноября нарастит импорт электроэнергии из Белоруссии почти в 27 раз.