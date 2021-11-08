Экономист предсказала падение цен на газ в Европе

Цена на газ в Европе опустятся до $500 за тысячу кубометров после того, как «Газпром» увеличит поставки газа в европейские хранилища, сообщила экономист и сотрудник Математического института имени Стеклова Татьяна Куликова, пишет «Газета.ру».

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«Россия в долгосрочном плане не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, потому что за длительное время могут быть найдены пути его замещения на что-то другое. Поэтому сейчас увеличится прокачка газа для Европы и цены несколько упадут», — сказала Куликова.

По ее мнению, таких цен, как в прошлом году или даже летом 2021 года уже не будет. Они могут стабилизироваться в районе $500 за тысячу кубометров.

Она пояснила, почему высокие цена на газ в Европе не выгоды России. Во-первых, при длительно высоких ценах на газ потребители начинают активнее искать замену «голубому топливу».

Во-вторых, себестоимость продукции в Европе из-за дорогого топлива растет, и для России это означает рост инфляции из-за более дорогих товаров.

В понедельник, 8 ноября, «Газпром» завершает закачку газа в российские подземные хранилища и приступает к увеличению поставок в хранилища Европы, пишет РИА Новости.