Экс-глава МИД Украины: Германия должна "заплатить" Киеву за СП-2

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ФРГ должна помочь Украине развивать чистую энергетику в качестве «оплаты» за запуск трубопровода «Северный поток — 2», пишет «Комсомольская правда»
«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», - сказал Климкин в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко.
Как считает Климкин, «каждый должен платить по счетам», и Берлин обязан помочь Киеву в строительстве комплекса «чистой» энергетики.
При этом, по его словам, строительство нужно организовать в рамках сотрудничества украино-германского менеджмента, где Украина будет выступать инвестором, а ФРГ - контролером, который проследит, чтобы деньги «не разворовали».
Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток -2» готов к запуску: первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, вторая находится в процессе подготовки к заполнению, пишет ТАСС.