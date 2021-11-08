Экс-глава МИД Украины: Германия должна "заплатить" Киеву за СП-2

«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», - сказал Климкин в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко.