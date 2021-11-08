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Экс-глава МИД Украины: Германия должна "заплатить" Киеву за СП-2

Елена Прошина
29 минут назад

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ФРГ должна помочь Украине развивать чистую энергетику в качестве «оплаты» за запуск трубопровода «Северный поток — 2», пишет «Комсомольская правда»

Экс-глава МИД Украины: Германия должна "заплатить" Киеву за СП-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», - сказал Климкин в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко.

Как считает Климкин, «каждый должен платить по счетам», и Берлин обязан помочь Киеву в строительстве комплекса «чистой» энергетики.

При этом, по его словам, строительство нужно организовать в рамках сотрудничества украино-германского менеджмента, где Украина будет выступать инвестором, а ФРГ - контролером, который проследит, чтобы деньги «не разворовали».

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток -2» готов к запуску: первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, вторая находится в процессе подготовки к заполнению, пишет ТАСС.

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