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В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"

Елена Прошина
28 минут назад

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur завершит сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в январе 2022 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью РБК с Клаусом Эрнстом, депутатом бундестага и экс-главой комитета по экономике и энергетике.

В Германии назвали сроки сертификации «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, хоть окончательное решение по сертификации будет принято в январе 2022 года, необходимость запустить проект как можно скорее есть уже сейчас.

Эрнст также согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил, что ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию необходимо ускорить. Он отметил, что если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется, а цены начнут снижаться. В настоящий момент, подчеркнул Эрнст, предложение не отвечает высокому спросу.

Немецкий парламентарий считает «полной ерундой» договоренность Германии и США, согласно которой Берлин должен отказаться от российского газа, если Москва будет использовать его поставки против Украины. Эрнст отметил, что если потребитель в Германии не платит за газ, то топливо для его нужд перекрывают. Почему с Украиной ситуация должна развиваться по другому сценарию, если она не выплачивает долги? Русские должны иметь право реализовывать эту практику, заявил Эрнст.

Он резюмировал, что Польша и Украина не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.

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