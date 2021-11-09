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Бундестаг: Украина не может участвовать в сертификации «Севпотока-2»

Елена Прошина
46 минут назад

Клаус Эрнст, депутат бундестага Германии от партии «Левые» и бывший глава комитета по экономике и энергетике, оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РБК.

Бундестаг: Украина не может участвовать в сертификации «Севпотока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрнст считает, что Украине не следует участвовать в сертификации «Северного потока — 2». Единственная задача этой страны — выплатить России собственные долги, заявил он.

Эрнст также назвал «полной ерундой» требование Вашингтона прекратить поставки газа из России, если РФ будет использовать это топливо против Украины. Он задался вопросом, почему Германия должна перестать получать российский газ, если Украина не может оплатить свои долги. Эрнст заверил, что это требование «не будет реализовано.

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Он также заявил, что позицию Польши тоже не стоит принимать во внимание при окончательном решении о сертификации.

Эрнст напомнил, что Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если она нуждается в деньгах, ей следует обратиться в Европейский союз, а не к немецким потребителям. Он добавил, что если Польша рассчитывает на солидарность от Евросоюза, то она должна привести свою конституционную реформу в соответствие европейскому законодательству, а также начать принимать беженцев.

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