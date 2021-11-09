Мир пугают нефтяным голодом

Один из ведущих инвестиционных банков Bank of America предсказал резкое подорожание нефти в первой половине 2022 года в связи с растущим спросом на нефтепродукты. Об этом сообщает «Прайм». Спрос на нефть в мире близок к допандемийному уровню. Отмечается также, что на рынке наблюдается дефицит предложения. При этом ОПЕК+ не планирует резко увеличивать добычу, несмотря на требования Вашингтона.

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Bank of America ожидает, что стоимость эталонного сорта Brent составит $120 за баррель к концу первой половины 2022 года. Месяцем ранее Bank of America прогнозировал подорожание Brent до $100 за баррель в течение ближайших шести месяцев, но только в случае наступления холодной зимы. Прогноз был пересмотрен из-за глобального энергетического кризиса.

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В настоящее время эксперты Bank of America считают, что быстрые темпы восстановления мировой экономики повлекли за собой сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в мире, что является основным драйвером роста нефтяных цен.

По мнению экспертов, стабильно растущий спрос на дизельное топливо, авиационный керосин и бензин, а также недостаточные мощности НПЗ для выпуска данных нефтепродуктов станут причинами ускорения цен на нефть в 2022 году.

В Goldman Sachs полагают, что спрос на нефть скоро вырастет до 100 млн баррелей в сутки и преодолеет данный уровень из-за увеличения потребления энергоносителей в период отопительного сезона и из-за ожидаемого роста спроса на авиационный керосин в первой половине 2022 года.

В компании BP считают, что спрос на «черное золото» уже преодолел отметку в 100 млн баррелей в сутки.

«В следующем году спрос на нефть будет уже выше уровня, который был до коронавируса. ОПЕК+ делает хорошую работу, контролируя баланс спроса и предложения, поэтому мы позитивно смотрим на нефтяные цены», — отмечает финансовый директор ВР Мюррей Окинклос.

Добыча в США отстает от докоронавирусного уровня на 1,7 млн баррелей в сутки, а ОПЕК+ не намерена увеличивать добычу ускоренными темпами, чтобы обеспечить повышенный спрос со стороны потребителей нефти и ликвидировать дефицит предложения. Сейчас он составляет примерно 2,5 млн баррелей в сутки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нефть может подорожать до $100 за баррель. Россия и ее партнеры по ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался, не допускают резких скачков цен, отметил Путин.

В конце октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть достигнет допандемийного уровня к концу 2022 года. При этом он отметил, что трудно предсказать, достигнут ли цены на нефть рекордных максимумов, как это произошло с ценами на газ. По его словам, Россия ожидает, что ОПЕК+ увеличит добычу на 400 000 баррелей в сутки на встрече 4 ноября, как было согласовано ранее.