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В Молдавии резко подорожал газ

Лера Букина
24 минуты назад

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, представленными компанией «Молдовагаз». Цены вырастут в два раза – с $235 до $536 за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Прайм».

В Молдавии резко подорожал газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе расчета тарифа были учтены ожидаемая стоимость газа на ближайшие 14 месяцев, а также расходы на транспортировку и распределение «голубого топлива».

«Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает предварительный тариф, предоставленный по расчетам компанией «Молдовагаз», — заявил в ходе заседания член НАРЭ Марчел Арамэ.

Новая ставка вступит в силу задним числом с 1 ноября. Арамэ отметил, что именно национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщила о необходимости утвердить новый тариф до 10 ноября.

Нацагентство до 30 ноября намерено перепроверить расчеты «Молдовагаза». После этого тариф может быть изменен. Директор НАРЭ Штефан Крянгэ не ожидает, что окончательный тариф станет выше.

«Новый тариф можно считать высоким, но он должен привести к балансу между платежеспособностью населения и способностью поставщика выдерживать негативные отклонения из-за неплательщиков», — подчеркнул он.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились продлить контракт на поставку газа в республику еще на пять лет. Президент республики Майя Санду заявила, что Кишинев будет и дальше получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.

Экономика,Газпром,
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