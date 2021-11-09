Иванов: «ГТС Украины – ржавая рухлядь»

Украина вместо модернизации своей газотранспортной системы (ГТС) будет использовать ее до тех пор, пока эта «ржавая рухлядь» не развалится. Из-за позиции Киева создаются риски для безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Как передает агентство «Прайм», такое заявление он сделал на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию».

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«Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет? Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы, что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать?», — цитирует Иванова агентство.

Он также указал на тесную взаимосвязь политики и экологии. Иванов подчеркнул, что газопровод «Северный поток-2» улучшает экологическую ситуацию в Европе.

Накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон привел данные, согласно которым «Газпром» нарастил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки.