Иванов: «ГТС Украины – ржавая рухлядь»

Украина вместо модернизации своей газотранспортной системы (ГТС) будет использовать ее до тех пор, пока эта «ржавая рухлядь» не развалится. Из-за позиции Киева создаются риски для безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Как передает агентство «Прайм», такое заявление он сделал на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию».
«Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет? Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы, что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать?», — цитирует Иванова агентство.
Он также указал на тесную взаимосвязь политики и экологии. Иванов подчеркнул, что газопровод «Северный поток-2» улучшает экологическую ситуацию в Европе.
Накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон привел данные, согласно которым «Газпром» нарастил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки.
Также пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре сократился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, что на 623 миллиона кубометров меньше сентябрьских показателей.