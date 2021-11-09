ЦБ подсчитал, сколько денег иностранцы оставили в РФ

За 2020 год траты иностранных путешественников в России составили $2,9 млрд (205,8 трлн рублей), что на 74% меньше допандемийных показателей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сведения Центробанка России. В целом показатели посещений страны сократились до 12,8 млн заездов, что на 63,8% меньше, чем в 2019 году. Чаще остальных в РФ приезжали туристы из стран СНГ, ЕАЭС и Евросоюза.

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Эксперты посчитали, что в прошлом году средние траты нерезидентов на одну поездку составили $223 (15 800 рублей) на человека. Это меньше уровня 2019 года на 28,1%.

В 2020 году Россию посетили 9,6% гостей из Китая от общего числа путешественников. В тройку наиболее частых туристов попали немцы и французы (6,7% и 5,5% соответственно). Также РФ посещали гости из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Великобритании, Италии и США.