Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Центробанк подсчитал, сколько денег иностранцы оставили в России

Секрет Фирмы
40 минут назад

За 2020 год траты иностранных путешественников в России составили $2,9 млрд (205,8 трлн рублей), что на 74% меньше допандемийных показателей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сведения Центробанка России. В целом показатели посещений страны сократились до 12,8 млн заездов, что на 63,8% меньше, чем в 2019 году. Чаще остальных в РФ приезжали туристы из стран СНГ, ЕАЭС и Евросоюза.

ЦБ подсчитал, сколько денег иностранцы оставили в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты посчитали, что в прошлом году средние траты нерезидентов на одну поездку составили $223 (15 800 рублей) на человека. Это меньше уровня 2019 года на 28,1%.

В 2020 году Россию посетили 9,6% гостей из Китая от общего числа путешественников. В тройку наиболее частых туристов попали немцы и французы (6,7% и 5,5% соответственно). Также РФ посещали гости из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Великобритании, Италии и США.

Наиболее популярными направлениями для туристов оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Иркутская область и Алтайский край. Чаще всего иностранцы приезжали в Россию из культурного интереса (50,6%), а также ради пляжного туризма и на лечебный отдых.

Экономика,ЕАЭС,Центральный банк России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители