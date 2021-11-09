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Газовый кризис может обрушить экономику Украины

Елена Прошина
1 час назад

Энергетический кризис на Украине приведет полному или частичному обвалу экономики страны, считает

Газовый кризис может обрушить экономику Украины
Фото: ТАССТАСС

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко считает, что украинская экономика может полностью или частично обвалиться из-за энергетического кризиса в стране, пишет «Прайм».

По его словам, то, что происходит на Украине в последние несколько лет, является коллапсом в системе энергоуправления.

«Мы и в прошлом, и в этому году вынуждены были импортировать электроэнергию и останавливать наши электростанции… У нас еще не наступил отопительный сезон, на улице плюс 15 градусов, а мы уже аварийно импортируем электроэнергию из Белоруссии», - сказал Попенко на пресс-конференции.

Он отметил, что это означает, что энергосистема Украины не может работать, так как полностью разбалансирована. По мнению эксперта это закончится веерными отключениями

«Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею в виду, что это может приводить к определенным частичным техногенным катастрофам. Это приведет к полному или не полному обвалу экономики Украины. Экономика такая, как у нас, основывается на дешевой электроэнергии», — уточнил Попенко.

Ранее украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич назвал дикостью энергокризис на Украине. По его мнению, были все возможности не допустить развитие ситуации по подобному сценарию, пишет «Украина.ру».

Экономика,Дмитрий Марунич,
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