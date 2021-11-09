Газовый кризис может обрушить экономику Украины

«Мы и в прошлом, и в этому году вынуждены были импортировать электроэнергию и останавливать наши электростанции… У нас еще не наступил отопительный сезон, на улице плюс 15 градусов, а мы уже аварийно импортируем электроэнергию из Белоруссии», - сказал Попенко на пресс-конференции.