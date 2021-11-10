На Украине назвали условие для поставок газа из России

Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.

По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.

«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а ещё и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».

При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.

В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, – написал аналитик.

В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».

Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.