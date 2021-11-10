Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

На Украине назвали условие для поставок газа из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.

По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.

«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а ещё и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».

При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.

В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, – написал аналитик.

В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».

Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.

Бундестаг: Украина не может участвовать в сертификации «Севпотока-2»

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.

Экономика,Видео,Сергей Макогон,Александр Кочетков,Газпром,Бундестаг,
137
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители