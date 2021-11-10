Apple начала принимать к оплате карты МИР

Пользователи продукции Apple получили возможность совершать платежи картами национальной платёжной системы МИР внутри экосистемы.
Как пишет РИА Новости, упоминание платёжной системы появилось в меню «Способы оплаты» на устройствах iPhone.
Таким образом, владельцы продукции Apple смогут оплачивать картой МИР разные сервисы: подписки в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также оплчивать приложения в App Store.
В июле сообщалось, что несколько российских банков подключили карты МИР к Apple Pay.