Apple начала принимать к оплате карты МИР

Пользователи продукции Apple получили возможность совершать платежи картами национальной платёжной системы МИР внутри экосистемы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет РИА Новости, упоминание платёжной системы появилось в меню «Способы оплаты» на устройствах iPhone.

Таким образом, владельцы продукции Apple смогут оплачивать картой МИР разные сервисы: подписки в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также оплчивать приложения в App Store.