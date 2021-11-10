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Apple начала принимать к оплате карты МИР

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Пользователи продукции Apple получили возможность совершать платежи картами национальной платёжной системы МИР внутри экосистемы.

Apple начала принимать к оплате карты МИР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет РИА Новости, упоминание платёжной системы появилось в меню «Способы оплаты» на устройствах iPhone.

Таким образом, владельцы продукции Apple смогут оплачивать картой МИР разные сервисы: подписки в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также оплчивать приложения в App Store.

В июле сообщалось, что несколько российских банков подключили карты МИР к Apple Pay.

Экономика,Apple,РИА Новости,
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