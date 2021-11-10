Минэнерго ожидает рекордного уровня добычи нефти в РФ

Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 560 миллионов тонн. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсант».

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По его словам, основная задача министерства — обеспечить конкурентоспособность российского ресурса на мировом рынке. Погоня за цифрой добычи не в приоритете, пояснил министр.

Также Шульгинов сообщил, что в будущем необходимо будет стабилизировать уровни добычи нефти и монетизировать запасы. Он уверяет, что закат нефтяной эры — слишком далекая перспектива.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что по прогнозу добыча газового конденсата и нефти в России составит 522 миллиона тонн в этом году. По итогам прошлого года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.