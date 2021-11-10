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Минэнерго ожидает рекордного уровня добычи нефти в РФ

Елена Прошина
23 минуты назад

Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 560 миллионов тонн. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсант».

Минэнерго ожидает рекордного уровня добычи нефти в РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, основная задача министерства — обеспечить конкурентоспособность российского ресурса на мировом рынке. Погоня за цифрой добычи не в приоритете, пояснил министр.

Также Шульгинов сообщил, что в будущем необходимо будет стабилизировать уровни добычи нефти и монетизировать запасы. Он уверяет, что закат нефтяной эры — слишком далекая перспектива.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что по прогнозу добыча газового конденсата и нефти в России составит 522 миллиона тонн в этом году. По итогам прошлого года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.

Ранее председатель комитета по энергетике Павел Завальный пояснил, что станет с Россией после отказа от нефти и газа. Он заявил, что в РФ планируют развивать водородную и другие источники энергии с использованием новых технологий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение трех месяцев разработать план перехода РФ на альтернативные источники энергии. Ответственным лицом за создание рабочих групп он назначил своего первого заместителя Андрея Белоусова.

Экономика,Михаил Мишустин,Павел Завальный,Николай Шульгинов,Александр Новак,Андрей Белоусов,Минэнерго,Правительство РФ,Газета "Коммерсантъ",
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