Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Глава Минэнерго поспорил с Кудриным о «закате нефтяной эры»

Лера Букина
1 час назад

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что говорить о закате нефтяной эры пока преждевременно даже с учетом энергоперехода. В настоящее время существует необходимость в монетизации запасов, заявил он в интервью газете «Коммерсант».

Глава Минэнерго поспорил с Кудриным о «закате нефтяной эры»
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры», – сказал он.

Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что закат эры нефти может наступить в ближайшие 10 лет.

Глава Минэнерго также считает, что в условиях «зеленого» перехода следует стабилизировать добычу традиционных источников энергии, а не наращивать ее.

По словам Шульгинова, Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 560 миллионов тонн.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. По его словам, процесс глобального энергоперехода в мире уже начался, он необратим.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в кулуарах «Российской энергетической недели» заявил, что по прогнозу добыча газового конденсата и нефти в России составит 522 миллиона тонн в этом году. По итогам прошлого года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.

Экономика,Алексей Кудрин,Николай Шульгинов,Александр Новак,Андрей Белоусов,Счетная палата,Минэнерго,Правительство РФ,Газета "Коммерсантъ",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители