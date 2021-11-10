Глава Минэнерго поспорил с Кудриным о «закате нефтяной эры»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что говорить о закате нефтяной эры пока преждевременно даже с учетом энергоперехода. В настоящее время существует необходимость в монетизации запасов, заявил он в интервью газете «Коммерсант».
«Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры», – сказал он.
Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что закат эры нефти может наступить в ближайшие 10 лет.
Глава Минэнерго также считает, что в условиях «зеленого» перехода следует стабилизировать добычу традиционных источников энергии, а не наращивать ее.
По словам Шульгинова, Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 560 миллионов тонн.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. По его словам, процесс глобального энергоперехода в мире уже начался, он необратим.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в кулуарах «Российской энергетической недели» заявил, что по прогнозу добыча газового конденсата и нефти в России составит 522 миллиона тонн в этом году. По итогам прошлого года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.