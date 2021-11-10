Глава Минэнерго поспорил с Кудриным о «закате нефтяной эры»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что говорить о закате нефтяной эры пока преждевременно даже с учетом энергоперехода. В настоящее время существует необходимость в монетизации запасов, заявил он в интервью газете «Коммерсант».

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«Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры», – сказал он.

Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что закат эры нефти может наступить в ближайшие 10 лет.

Глава Минэнерго также считает, что в условиях «зеленого» перехода следует стабилизировать добычу традиционных источников энергии, а не наращивать ее.

По словам Шульгинова, Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 560 миллионов тонн.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. По его словам, процесс глобального энергоперехода в мире уже начался, он необратим.