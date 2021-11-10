Россия накопила максимум золотовалютных резервов

За октябрь международные резервы России увеличились на $10,115 млрд (+1,6%) и достигли максимальных $624,237 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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Стоимость монетарного золота в резервах в октябре повысилась на $4,201 млрд, или на 3,3%, и на 1 ноября составила $132,859 млрд. Это связано с операциями по покупке иностранной валюты, а также с ростом рыночной стоимости золота. Сегодня цена золота находится в районе $1820 за тройскую унцию.

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В 2020 году объем международных резервов России был меньше $600,7 млрд. Рост объема международных резервов России до более чем $618,2 млрд является доказательством внешнеполитической и экономической стабильности страны. По мнению экспертов, нынешнего объема достаточно для защиты от каких-либо потрясений.

Уже длительное время международные резервы покрывают суммарный внешний долг РФ объемом $489,2 млрд. По словам экспертов, в нормальных условиях это соотношение может считаться избыточным. Благодаря долговому финансированию экономика развивается. Из-за отказа от него может снизиться потенциал развития экономики.

Отмечается, что в последние годы структура российских резервов изменилась. Так, с 2018 года зафиксировано сокращение доли доллара в них почти в два раза: с 46% до менее чем 22%. Около пятой части резервов перевели в такие валюты, как евро и юань. Согласно данным ЦБ, в настоящее время в доллар вложено 20,9% резервов, в золото - 21,5%.

По мнению экспертов, снижение роли доллара обусловлено попыткой уменьшить риски, которые связаны с непростыми отношениями между Россией и США.

Аналитик Михаил Беспалов из «КСП Капитал» считает, что отказ от наиболее ликвидной валюты является не лучшим решением, но требуется учитывать и объективные реалии. Например, США могут заблокировать долларовые счета РФ, в то время как для золота такой угрозы нет. Также этот драгметалл является защитным активом, который дорожает в период кризиса.

Сейчас Россия находится в пятерке лидеров по объему международных резервов. Она уступает Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.