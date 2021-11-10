Китай поставил мир под угрозу глобального дефицита

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Миру угрожает глобальный дефицит товаров из-за кризиса в Китае

Секрет Фирмы
30 минут назад

Многие заводы и фабрики Китая приостановили своё производство или сократили работу до двух дней в неделю из-за нехватки электроэнергии, которая возникла на фоне энергетического кризиса. Снижение объёмов производства приведёт к дальнейшим перебоям в поставках товаров из Китая и росту цен на них. К такому мнению пришли эксперты британской газеты The Times.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С перебоями в подаче электроэнергии столкнулись около 20 провинций страны за последние два месяца, в 16 провинциях введено ограничение на потребление электричества. Собственники компаний считают, что такая ситуация сохранится на долгое время.

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В крупнейшем промышленном регионе Китая с проблемами с электроэнергией столкнулись почти 150 000 компаний. Китайские власти, в свою очередь, обеспечивают электричеством прежде всего предприятия, производящие товары с высокой себестоимостью, и жилые дома.

Эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли рассказал, что на производство товаров сейчас уходит в два раза больше времени, чем до кризиса.

Аналитики голландского банка ING считают, что перебои с поставками товаров из Китая могут продолжаться большую часть 2022 года, а это приведёт к значительному повышению цен. А глава компании The Entertainer, которая занимается закупками игрушек в Китае, Гэри Грант заявил, что цены могут вырасти на 10–12%.

Грант подчеркнул, что из-за перебоев сроки поставки удлиняются на 60–90 дней, поэтому точно возникнет дефицит продукции, востребованной в начале лета.

Китайское информагентство «Синьхуа» сообщило, что с 1 октября по 8 ноября на 26,8% по сравнению с этим же периодом 2020-го выросло количество отправленного на производство электроэнергии угля. Власти Китая призвали угольные шахты работать на полные мощности, а перевозчиков ставить в приоритет заказы от производителей электричества.

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7 ноября «Секрет» писал, что энергетический кризис в Китае начинает ослабевать из-за увеличения поставок угля. Это произошло после требования правительства к горнодобывающим предприятиям увеличить добычу. Страна также нарастила импорт.

Экономика,Минсельхоз,Газета The Times,Синьхуа,
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