На Украине заявили о критических запасах угля

На складах украинских ТЭС запасы угля оцениваются в 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн меньше гарантированных запасов. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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В «Укрэнерго» ранее заявили, на 1 ноября запасы угля на ТЭС в стране составляли 542,8 тысячи тонн. В министерстве энергетики страны сообщили о том, что украинские компании намерены импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из них 200 тысяч законтрактовала госкомпания «Центрэнерго».

«По состоянию на 10 ноября 2021 на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тысячи тонн угля. Это на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. За сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тысячи тонн», — отмечает Гончаренко.

Он подчеркнул, что на 15 ТЭС страны эксплуатируются 26 из 88 энергоблоков мощностью около 4,1 тысячи МВт. Гончаренко также отметил, что 62 энергоблока не работают, 25 из них — из-за того, что нет топлива.

«На четырех АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков мощностью около 9,9 тысячи МВт, четыре энергоблока находятся на ремонте. Как мы видим, ситуация в энергетике Украины критическая! До сих пор непонятно, что планирует делать власть, чтобы решить этот крайне важный вопрос», — написал парламентарий.

29 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о прекращении Россией поставок на Украину энергетического угля с 1 ноября.