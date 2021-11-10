На смену наличным: в России грядет масштабная денежная реформа

Центробанк планирует представить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, после этого начнется его пилотное тестирование. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

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О планах регулятора Набиуллина рассказала на конференции Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

Глава ЦБ подчеркнула, что Россия опробует платформу, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.

Набиуллина ранее рассказывала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию.

«Цифровой рубль - этот тот же рубль, просто в другой форме. Цифровой рубль - это быстрота и удобство расчетов», - подчеркивала глава ЦБ.

Она объяснила, что сейчас есть два вида рубля - наличные и деньги в банке. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены [единицы учета криптовалюты - прим. ред.]» на платформе Центробанка.