На смену наличным: в России грядет масштабная денежная реформа

Центробанк планирует представить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, после этого начнется его пилотное тестирование. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
О планах регулятора Набиуллина рассказала на конференции Института развивающихся экономик Банка Финляндии.
Глава ЦБ подчеркнула, что Россия опробует платформу, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.
Набиуллина ранее рассказывала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию.
«Цифровой рубль - этот тот же рубль, просто в другой форме. Цифровой рубль - это быстрота и удобство расчетов», - подчеркивала глава ЦБ.
Она объяснила, что сейчас есть два вида рубля - наличные и деньги в банке. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены [единицы учета криптовалюты - прим. ред.]» на платформе Центробанка.
Набиуллина отметила, что в ЦБ работают над технологией, которая позволит получать доступ к цифровым рублям даже без интернета.