Киев попросил ДНР и ЛНР продавать уголь

Это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако, услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать, — рассказал Дейнего.