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Киев попросил ДНР и ЛНР продавать уголь

News.ru
20 минут назад

Киев готов закупать энергоресурсы у самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. Её слова приводит РИА Новости.

Киев попросил ДНР и ЛНР продавать уголь
Фото: Serguei Fomine/Russian LookSerguei Fomine/Russian Look

Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину, — сообщила Ковшарь.

При этом министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что непризнанные республики Донбасса готовы обсуждать подобное предложение.

Это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако, услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать, — рассказал Дейнего.

Ранее стало известно о прекращении поставок угля на Украину со стороны Белоруссии. Такой шаг связан с растущими внутренними потребностями Минска.

Экономика,Владислав Дейнего,РИА Новости,
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