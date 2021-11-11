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В России взлетели цены на хлеб и сахар

News.ru
47 минут назад

В Росстате сообщили, что в России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло, хлеб и сахар. Известно, что больше всего подорожала гречневая крупа. Об этом сообщает URA.RU.

В России взлетела стоимость хлеба и сахара
Фото: ТАССТАСС

За период со 2 по 8 ноября 2021 года выросли цены: на крупу гречневую — на 1,3%, макаронные изделия — на 0,9%, хлеб ржаной, сыры сычужные — на 0,7%, масло сливочное, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, рис — на 0,6%, — сказано в материалах Росстата.

Эксперты отмечают, что тенденция повышения цен на продукты наблюдается по всему миру. Основной причиной называют логистический кризис, вызванный пандемией коронавируса. При этом прогнозируется, что к Новому году цена на отдельные товары вновь начнёт расти.

Ранее стало известно, что правительство России разработало стратегию борьбы с ростом продуктовых цен в 2022 году. Среди них квоты на экспорт зерна сроком на полгода и снятие пошлин на ввоз свинины и говядины, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Российские власти готовы разрешить беспошлинный импорт замороженной свинины и говядины — 100 тысяч тонн за полгода и 200 тысяч тонн за год соответственно. Не исключено, что профильные ведомства могут ввести квоту на импорт сахара и сахара-сырца.

Экономика,Дмитрий Патрушев,Владимир Путин,Минсельхоз,Росстат,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
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