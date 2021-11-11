В России взлетела стоимость хлеба и сахара

В Росстате сообщили, что в России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло, хлеб и сахар. Известно, что больше всего подорожала гречневая крупа. Об этом сообщает URA.RU.

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За период со 2 по 8 ноября 2021 года выросли цены: на крупу гречневую — на 1,3%, макаронные изделия — на 0,9%, хлеб ржаной, сыры сычужные — на 0,7%, масло сливочное, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, рис — на 0,6%, — сказано в материалах Росстата.

Эксперты отмечают, что тенденция повышения цен на продукты наблюдается по всему миру. Основной причиной называют логистический кризис, вызванный пандемией коронавируса. При этом прогнозируется, что к Новому году цена на отдельные товары вновь начнёт расти.

Ранее стало известно, что правительство России разработало стратегию борьбы с ростом продуктовых цен в 2022 году. Среди них квоты на экспорт зерна сроком на полгода и снятие пошлин на ввоз свинины и говядины, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным.