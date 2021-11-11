Okko отметит день рождения Сбера беспрецедентной акцией для подписчиков

11 и 12 ноября мультимедийный сервис Okko откроет бесплатный доступ к 2000 топовых блокбастеров и киноновинок всем подписчикам СберПрайм и СберПрайм+. Об этом Okko объявил на пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню» — ежегодной ноябрьской акции, приуроченной к дню рождения Сбера, который в этом году отмечает 180-летний юбилей.
Чтобы получить доступ к фильмам и сериалам, подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ необходимо войти в Оkko по СберID в дни акции 11 и 12 ноября.
Okko уже третий раз участвует в акции «Зелёный день», которая с каждым годом приобретает всё больший размах благодаря глубокой интеграции Okko в экосистему Сбера. Okko является одним из якорных сервисов подписок СберПрайм. Кроме того, пользователи Okko могут оплачивать бонусами «Спасибо!» самые последние новинки и блокбастеры.
Эксклюзивный контент и партнерство со Сбером являются ключевыми составляющими стратегии развития мультимедийного сервиса Okko, отметил его генеральный директор Максим Евдокимов.
Экосистемность и контент — два стратегических фактора для нас. Мы растём благодаря собственному и эксклюзивному контенту, а также умелому использованию возможностей экосистемы Сбера
Максим Евдокимов
Генеральный директор Okko
Эта стратегия позволяет Okko постоянно наращивать аудиторию. Так, в 2021 году сериал «Выжившие» Андрея Прошкина набрал более 6 млн просмотров. Просмотры сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна в третьем квартале превысили 12 млн. Многомиллионные просмотры также собрали такие полнометражные фильмы, как «Культовые тусовщики» (реж. Ник Моран, Великобритания), «Пальма» (реж. Александр Домогаров-мл., Россия), «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин, Россия).
Максим Евдокимов также отметил, что в третьем квартале 2021 года рекордное внимание пользователей привлекло спортивное направление — трансляции Okko Спорт еженедельно в среднем смотрели 200 000 пользователей. Самым популярным спортивным событием стал октябрьский турнир Bellator 269 между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном, эксклюзивно показанный Okko и набравший 5,5 млн просмотров.