Okko отметит день рождения Сбера беспрецедентной акцией для подписчиков

11 и 12 ноября мультимедийный сервис Okko откроет бесплатный доступ к 2000 топовых блокбастеров и киноновинок всем подписчикам СберПрайм и СберПрайм+. Об этом Okko объявил на пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню» — ежегодной ноябрьской акции, приуроченной к дню рождения Сбера, который в этом году отмечает 180-летний юбилей.

Фото: SberPress SberPress

Чтобы получить доступ к фильмам и сериалам, подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ необходимо войти в Оkko по СберID в дни акции 11 и 12 ноября.

Видео дня

Okko уже третий раз участвует в акции «Зелёный день», которая с каждым годом приобретает всё больший размах благодаря глубокой интеграции Okko в экосистему Сбера. Okko является одним из якорных сервисов подписок СберПрайм. Кроме того, пользователи Okko могут оплачивать бонусами «Спасибо!» самые последние новинки и блокбастеры.

Эксклюзивный контент и партнерство со Сбером являются ключевыми составляющими стратегии развития мультимедийного сервиса Okko, отметил его генеральный директор Максим Евдокимов.

Экосистемность и контент — два стратегических фактора для нас. Мы растём благодаря собственному и эксклюзивному контенту, а также умелому использованию возможностей экосистемы Сбера

Максим Евдокимов

Генеральный директор Okko

Эта стратегия позволяет Okko постоянно наращивать аудиторию. Так, в 2021 году сериал «Выжившие» Андрея Прошкина набрал более 6 млн просмотров. Просмотры сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна в третьем квартале превысили 12 млн. Многомиллионные просмотры также собрали такие полнометражные фильмы, как «Культовые тусовщики» (реж. Ник Моран, Великобритания), «Пальма» (реж. Александр Домогаров-мл., Россия), «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин, Россия).