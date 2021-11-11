Прокачка газа по «Ямалу–Европе» резко сократилась

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в Германию утром 11 ноября сократилась более чем на треть, приблизительно до 700 тысяч кубометров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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Прокачка с 8:00 до 9:00 мск составила 695 тысяч кубометров – на треть меньше, чем в последние часы газовых суток. Тогда прокачка была на уровне 1 миллиона кубометров. Максимальный уровень прокачки накануне достиг 1,47 миллиона кубометров в час.

Вместе с тем поставки «Газпрома» через Украину сохраняются на уровне, который наблюдался в среду. Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и накануне, указывают на рекордный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок. Речь идет о 109 миллионах кубометров.

10 ноября прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» увеличилась почти на четверть в сравнении с показателями вторника.

Транснациональный газопровод «Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии.