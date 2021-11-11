Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

La Stampa: «Газпром» рассеял великий страх Старого Света

Лера Букина
19 минут назад

Россия вновь качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся «порабощения» Москвой, написал корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газпром рассеял великий страх Старого Света»
Фото: ТАССТАСС

Журналист считает, что политика Москвы в отношении Евросоюза оказалась более чем дружелюбной в условиях развернувшейся антироссийской истерии. Как он отмечает, Россия не пытается использовать энергоносители как инструмент политического давления и не сокращает, а наоборот, увеличивает продажи газа.

После того, как поставки увеличились, цены на топливо стали падать, хотя еще в понедельник демонстрировали рост. Фьючерсный контракт, котируемый в Нидерландах на декабрьские поставки, упал на 11,6%, а британский контракт — на 11,2%.

«Великий страх Старого Света рассеян заявлениями «Газпрома» в Telegram. Российский газовый гигант сообщает, что "утвердил и начал реализацию плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ", добавляя, что "определены объемы и маршруты транспортировки газа"», — написал Спини.

Для того чтобы снижение стоимости газа в Европе продолжилось, нужна не только мягкая зима, но и оттепель в отношениях с Москвой, считает журналист.

«Газпром» отказался увеличить транзит через Польшу

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по увеличению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подал на 11 ноября заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Отмечается, что транзитные мощности заказаны в объеме 32,4 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 76,9 млн куб. м через станцию «Сохрановка».
Экономика,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители