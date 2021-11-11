«Газпром рассеял великий страх Старого Света»

Россия вновь качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся «порабощения» Москвой, написал корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини. Об этом сообщает РИА Новости.

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Журналист считает, что политика Москвы в отношении Евросоюза оказалась более чем дружелюбной в условиях развернувшейся антироссийской истерии. Как он отмечает, Россия не пытается использовать энергоносители как инструмент политического давления и не сокращает, а наоборот, увеличивает продажи газа.

После того, как поставки увеличились, цены на топливо стали падать, хотя еще в понедельник демонстрировали рост. Фьючерсный контракт, котируемый в Нидерландах на декабрьские поставки, упал на 11,6%, а британский контракт — на 11,2%.

«Великий страх Старого Света рассеян заявлениями «Газпрома» в Telegram. Российский газовый гигант сообщает, что "утвердил и начал реализацию плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ", добавляя, что "определены объемы и маршруты транспортировки газа"», — написал Спини.

Для того чтобы снижение стоимости газа в Европе продолжилось, нужна не только мягкая зима, но и оттепель в отношениях с Москвой, считает журналист.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по увеличению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии.