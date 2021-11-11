МИД резко ответил на призывы США по поставкам газа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, однако не считает, что должна увеличивать объемы по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области, безусловно, предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнерами, то есть с потребителями, с покупателями этой продукции для, в том числе, стабилизации рынка», – подчеркнул он.
Комментируя призывы США к России увеличить поставки газа в Европу, Рябков подчеркнул, что «в любом вопросе, где есть элемент кризиса или напряженности, они ищут российский след».
«Мы не должны никому ничего сверх того, под чем мы сами подписались в виде контрактов, которые нами выполняются безусловно и в полном объеме», – цитирует агентство Рябкова.
9 ноября сообщалось, что компания «Газпром» утвердила и начала выполнять план по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Объемы и маршруты транспортировки газа удалось также определить.