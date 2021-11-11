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МИД резко ответил на призывы США по поставкам газа

Лера Букина
49 минут назад

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, однако не считает, что должна увеличивать объемы по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД резко ответил на призывы США по поставкам газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области, безусловно, предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнерами, то есть с потребителями, с покупателями этой продукции для, в том числе, стабилизации рынка», – подчеркнул он.

Комментируя призывы США к России увеличить поставки газа в Европу, Рябков подчеркнул, что «в любом вопросе, где есть элемент кризиса или напряженности, они ищут российский след».

«Мы не должны никому ничего сверх того, под чем мы сами подписались в виде контрактов, которые нами выполняются безусловно и в полном объеме», – цитирует агентство Рябкова.

9 ноября сообщалось, что компания «Газпром» утвердила и начала выполнять план по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Объемы и маршруты транспортировки газа удалось также определить.

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На четверг, 11 ноября, «Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Отмечается, что транзитные мощности заказаны в объеме 32,4 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 76,9 млн куб. м через станцию «Сохрановка».
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