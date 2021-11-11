МИД резко ответил на призывы США по поставкам газа

«Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области, безусловно, предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнерами, то есть с потребителями, с покупателями этой продукции для, в том числе, стабилизации рынка», – подчеркнул он.