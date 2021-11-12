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Киев заявил об «энергетической войне» с Россией

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Об этом заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Киев заявил об «энергетической войне» с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", — заявил чиновник.

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Он уверен, что Москва делает все, чтобы в Киеве еще больше ощутили на себе энергетический кризис. Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана на уровне РЖД.

В Казахстане эту информацию не подтвердили. Министерство индустрии и инфраструктурного развития государства уточнили, что Россия не блокировала поставки, но "есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

С 1 ноября Россия прекратила на Украину экспорт энергетического угля. Российская сторона объяснила это растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Ранее Киев обвинял Москву в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия".

Так, на Украине называют проект российского газопровода "Северный поток — 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. Россия "ограничивает" экспорт газа в Евросоюз, чтобы больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис в Европе. Об этом также заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о возможном банкротстве страны — по его оценкам, предприятия получают огромные счета за газ, которые им не под силу оплачивать.

91% компаний не в состоянии продолжать работу, указал он. Вполне вероятно, что в скором времени они остановятся, это приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет и росту безработицы.

Экономика,Андрей Герус,Дмитрий Кулеба,Виктор Суслов,Верховная Рада,РЖД,ЕС,
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