Киев заявил об «энергетической войне» с Москвой

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Об этом заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", — заявил чиновник.

Видео дня

Он уверен, что Москва делает все, чтобы в Киеве еще больше ощутили на себе энергетический кризис. Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана на уровне РЖД.

В Казахстане эту информацию не подтвердили. Министерство индустрии и инфраструктурного развития государства уточнили, что Россия не блокировала поставки, но "есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

С 1 ноября Россия прекратила на Украину экспорт энергетического угля. Российская сторона объяснила это растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Ранее Киев обвинял Москву в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия".

Так, на Украине называют проект российского газопровода "Северный поток — 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. Россия "ограничивает" экспорт газа в Евросоюз, чтобы больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис в Европе. Об этом также заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о возможном банкротстве страны — по его оценкам, предприятия получают огромные счета за газ, которые им не под силу оплачивать.