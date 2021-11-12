«Апокалипсис наяву»: миру предрекли кризис «мертвых денег»

Многолетняя политика количественного смягчения в США привела страну к угрозе стагфляции и кризиса «мертвых денег», что может самым негативным образом сказаться на мировой экономике. Об этом заявил известный российский философ Андрей Фурсов, пишет ИА DEITA.RU.

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По словам эксперта, в экономику США были вброшены триллионы ничем не обеспеченных денег. В итоге страна оказалась на пороге стагфляции – ситуации, при которой новые вливания больше не приводят к росту экономики и не оказывают нужного воздействия на деловую активность.

Наступает настоящий кризис «мертвых денег», который может стать «апокалипсисом наяву», предупредил Фурсов.

Философ напомнил, что ранее США оказывались в подобной ситуации во времена «Великой депрессии» и смогли выйти из экономической ямы только благодаря развязыванию в Европе Второй мировой войны.

Грядущий кризис может закончиться сопоставимыми потрясениями, уверен Андрей Фурсов.

Ранее экономист Валентин Катасонов назвал главной проблемой современной финансовой системы государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, подчеркнул он.