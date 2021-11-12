В правительстве решили обуздать цены на «борщевой набор»

Минсельхоз разработал меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Предлагается до 2025 года увеличить на 14% в сравнении с 2020 годом площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови — до 108,3 га. Соответствующее письмо ведомство направило в правительство 26 октября. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что 60% новых площадей планируют вводить из ранее неиспользуемых. Так, посевные под капусту хотят увеличить на 14,5% в сравнении с уровнем 2020 года, до 34,7 тыс. га, под свеклу — на 8%, до 17,5 тыс. га, лук — на 12,7%, до 30,1 тыс. га, морковь — на 20%, до 26 тыс. га, картофель — на 7%, до 302,5 тыс. га.

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Другой мерой является введение хранилищ овощей мощностью 313,9 тыс. т. В настоящее время мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т.

Данные предложения нацелены на снижение стоимости овощей, которые стали резко дорожать в июне 2021 года. Согласно данным Росстата, стоимость картофеля в июне этого года составляла 58 рублей за кг, годом ранее — 38, капуста — 38 рублей за кг против 28 годом ранее, свекла — 92 рубля против 33, морковь — 82 рубля против 40. Подешевел только лук — на один рубль (37 рублей за кг).

Существенно снизить стоимость овощей не удастся, считает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Их стоимость и так невысокая, цены могут расти по нескольким причинам, отметил он. В частности, это может быть связано с малым урожаем или сокращением объема выращивания в силу низкой стоимости на рынке. Эксперт также сомневается, что удастся заместить импорт. Чаще всего заграничные овощи начинают появляться на прилавках весной – это новый урожай, который к этому моменту в России еще не созревает. Однако, по его мнению, рост на рынке объема отечественных овощей может повлечь за собой сокращение объема импорта.

Ранее в сентябре вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов «борщевого набора» в период сокращения запасов отечественной продукции.