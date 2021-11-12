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В ФРГ отреагировали на угрозы Лукашенко по транзиту газа

Лера Букина
28 минут назад

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно возможной остановки транзита газа в Европу вызывают сожаление, заявили в в Минэкономики ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФРГ отреагировали на угрозы Лукашенко по транзиту газа
Фото: ТАССТАСС

«С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется», - заявили агентству в ведомстве.

Там подчеркнули, что все действующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений президента Белоруссии.

Как отметили в Минэкономики ФРГ, ведомство не намерено комментировать ситуацию вокруг отдельных компаний.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу прекратить транзит газа по «Ямалу-Европе» в случае расширения санкций. Так белорусский лидер прокомментировал угрозы Польши о закрытии границы.

10 ноября власти Польши заявили, что могут закрыть границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Официальный представитель правительства Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава рассматривает наиболее радикальный сценарий борьбы с проникновением беженцев на свою территорию. Речь идет о закрытии границы, полном прекращении торговли и запрете на передвижение людей между Польшей и Белоруссией

Накануне глава немецкого МИД Хайко Маас выступил за ужесточение и увеличение пакета санкций против Белоруссии из-за массового скопления мигрантов на ее границе с Польшей, которые разбили палаточный лагерь и пытаются прорваться в Европу. В Германии считают недопустимым такое положение дел и считают главным виновником происходящего Лукашенко.

В пятницу, 12 ноября, группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии, повредив ограждение из колючей проволоки у КПП «Брузги». Они были задержаны.

Миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Белоруссией обострился 8 ноября. Границу пытаются пересечь беженцы из стран Востока и Африки. Польша привела внутренние войска в боевую готовность.

Экономика,Петр Мюллер,Александр Лукашенко,Минэкономразвития,МИД,ЕС,
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